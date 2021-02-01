Общество

Новоржевское предприятие выплатило задержанную зарплату по требованию прокуратуры

Муниципальное предприятие «Энергоресурс» выплатило задержанную зарплату после вмешательства прокурора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура установила, что заработная плата работникам выплачивалась лишь один раз в месяц, при этом начисленную 64 работникам предприятия зарплату в размере более 750 тысяч рублей в установленный срок не выплатили.

В этой связи прокурор района направил в адрес руководителя организации представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. Также в отношении него возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования заработную плату работникам предприятия выплатили в полном объеме.