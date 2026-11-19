Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Готово ли государство и общество к массовому возвращению участников СВО с фронта?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В мастерской управления «Сенеж» прошел семинар для фракции «Единая Россия» в Госдуме. Среди прочих вопросов была поднята тема о том, что государство и общество должны быть готовы к победе, когда одномоментно со спецоперации к мирной жизни вернутся участники боевых действий. На этом фоне в СМИ появились громкие заголовки, что, вероятно, в скором времени бойцы могут массово возвратиться с фронта.

Общество задалось вопросом: готово ли наше государство и граждане к массовому возвращению участников специальной военной операции с фронта? Мы уже неоднократно говорили в своих программах о том, что президент России Владимир Путин обозначал: участники СВО должны стать новой элитой страны. Для реализации этой задачи был запущен целый ряд адаптивных программ. Но что, если бойцы вернуться массово? Справится ли наше государство с этим?

Россияне помнят «афганский» и «чеченский» синдромы, когда в конце 80-х и в 90-х годах прошлого века тысячи молодых людей вернулись с фронта и оказались без работы, без адаптации. В результате многие из них вступили в преступные сообщества и оказались за решеткой.

А что будет на этот раз? Всего ли хватает для адаптации бойцов? Достаточно ли рабочих мест? Будет ли воинам комфортно встраиваться в мирную жизнь? Не ждет ли нас повторение «афганского» синдрома? Будем разбираться сегодня в программе «Дневной Дозор».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области, выпускник программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш уверен, что, когда с фронта вернулись наши деды и прадеды, победившие в Великой Отечественной войне, им было гораздо сложнее адаптироваться. Они сменили оружие на инструменты и начали восстанавливать страну. А сегодня, как полагает Михаил Каратыш, государством создано и отлажено большое количество адаптивных программ для ветеранов.

«С самого начала специальной военной операции государство создаёт и встраивает в систему меры поддержки тех, кто вернулся. Я могу это сказать на своём примере. За это время появился важный социальный институт — фонд "Защитники Отечества". Он накопил богатейший опыт в организации работы с ребятами, которые возвращаются из зоны СВО. Сейчас система уже выстроена: оказывается медицинская помощь, реабилитация, в том числе психологическая. Ведь люди возвращаются разными, в том числе с проблемами со здоровьем. В этой работе участвуют и общественные, и социально ориентированные, и некоммерческие организации — они тоже помогают. Меры поддержки действуют и на федеральном, и на региональном уровне. Накопленный опыт показывает: система уже отлажена. Можно получить образование — например, через федеральные программы вроде "Время героев". Президент поручил провести следующий набор для ребят со средним профессиональным образованием. Есть и региональные программы — в частности, "Герои земли Псковской", которую я закончил. Механизм поддержки постоянно совершенствуется. Я уверен: у нас всё получится. При этом важную роль играют родные и близкие. И ещё один важный момент: всё начинается с первого шага — а этот шаг делает сам человек».

Руководитель регионального Координационно-методического центра по оказанию медицинской помощи ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции Кирилл Колосов рассказал, как организована работа с бойцами в центре. По его мнению, государство справится с ситуацией, которая может возникнуть, когда люди начнут массово возвращаться с фронта.

Фото: Кирилл Колосов / «ВКонтакте»

«Направление деятельности нашего центра — работа по принципу "единого окна": личный приём, колл‑центр. Мы обеспечиваем внеочередное оказание первичной медико‑санитарной помощи ветеранам и членам их семей, а также организуем диспансеризацию и реабилитацию. Кроме того, занимаемся маршрутизацией на госпитализацию и медицинскую реабилитацию, оказываем медико‑психологическую помощь ветеранам. Также ведём организационно‑методическое сопровождение медицинских организаций в регионах, взаимодействуем с военными комиссариатами, филиалом фонда "Защитник Отечества" и органами исполнительной власти. Считаю, что мощностей здравоохранения региона достаточно, чтобы обеспечить медицинскую помощь ветеранам, возвращающимся с фронта».

А вот заместитель председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, ветеран спецоперации Александр Корушкин выражает сомнения относительно полной готовности страны к адаптации одновременно большого количества участников специальной военной операции. Он объяснил почему.

«Я думаю, теоретически всё готово, но на практике — ещё не совсем. Количество уже вернувшихся и демобилизованных по ранениям или по другим причинам пока не трудоустроено полностью. Логично предположить, что, когда вернётся ещё больше людей, они не смогут быстро найти работу — ведь даже те, кто уже сейчас живёт здесь, ещё не все трудоустроены. Это касается гражданских».

Паралимпиец-велогонщик, первый человек в России, пробежавший марафон на протезе, ветеран боевых действий Дмитрий Ющенко полагает, что страна готовится к возвращению воинов. Фонд «Защитники Отечества» постоянно анализирует, что есть, чего не хватает. Уже вернувшиеся с СВО ветераны создают свои организации.

«Сейчас есть программа переобучения — это хорошо. Второе — у них есть боевые товарищи, которые вернулись чуть раньше и уже стабилизировались к нормальной жизни. Это тоже хорошая поддержка. Так, например, в Пскове и Псковской области проводят фестивали: там ветераны могут объединиться и получить небольшую поддержку. Плюс сейчас строится реабилитационный центр — это здорово. А хватает ли всего этого — не могу ответить. Знаю только, что мы должны друг друга поддерживать. Двери открыты и в ассоциациях ветеранов Псковской области, и в школе адаптивного спорта, и во всех федерациях — ветераны могут популяризироваться через спорт и культуру. Одним из примеров является то, что ветеран СВО в Пскове открыл автономную некоммерческую организацию для работы с молодёжью: кто хочет заниматься спортом — пожалуйста, можно реабилитироваться к нормальной жизни через культуру. А ещё можно получать помощь в военном госпитале — там есть всё оборудование для реабилитации, можно получить медицинское».

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков считает, что пока страна не готова к массовому возвращению участников СВО с фронта. Он перечислил доводы в пользу своей точки зрения.

«Я считаю, что на сегодняшний момент предстоит ещё большое количество работы. Необходимо, безусловно, большее количество реабилитационных центров, например, таких, как открылся в Печорах. Их бы сделать в каждом районе. И, безусловно, я считаю, что проблема будет ещё в том, что не хватает специалистов, а именно психологов узкой направленности, которые готовы работать с бойцами, пережившими непростое время. Так что работы предстоит ещё много. Считаю, что на сегодняшний день нельзя сказать, что мы готовы на 100%».

Мнения наших сегодняшних собеседников разделились: одни полагают, что государство и общество готово к массовому возвращению участников СВО с фронта, а другие считают, что в этом направлении еще есть над чем работать. Среди важных аспектов спикеры выделили факт того, что в любом случае сколько бы программ по адаптации не создавалось, первый шаг должен оставаться за человеком. Если он захочет, то сможет вернуться к мирной жизни и реализовать себя в спорте, в работе и в любой сфере по своему усмотрению.

Александра Мошина.