Составление графика отпусков — всегда сложная задача, особенно когда в коллективе есть работники, чьи трудовые отношения приостановлены в связи с участием в СВО, и работники с вредными условиями труда, по которым на момент планирования невозможно определить точное количество дней дополнительного отдыха. Как правильно поступить в каждом случае, опираясь на закон и позиции судов рассказала главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

— Ирина Владимировна, расскажите, если работники на СВО, надо ли их включать в график отпусков или нет?

— Если трудовой договор с работником приостановлен в связи с призывом на военную службу по мобилизации или заключением контракта, включать его в график отпусков не нужно. Разъяснений Роструда письмо от 19 декабря 2023 г. N ПГ/26132-6-1. Важный нюанс для профсоюза: если в организации есть супруги таких работников, они имеют право на первоочередное предоставление отпуска в удобное для них время — одновременно с отпуском супруга, прибывшего из зоны СВО. Это право закреплено в статьи 123 ТК РФ и статьи 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих». При составлении графика профкому следует выявить таких работников и учесть их пожелания.

— Как правильно указывать количество дней в графике, что получить дополнительный отпуск за вредность?

— Ситуация, когда на момент составления графика (декабрь) невозможно определить, сколько дней дополнительного отпуска за вредность работник «заработает» к моменту его фактического предоставления (например, в середине года), — типична. Закон и судебная практика дают четкий ориентир. Но есть правило: в графике отпусков указывается «До ___ дней» (например, «До 7 дней»), а в графе «Примечание» делается оговорка: «Дополнительный отпуск за вредность предоставляется пропорционально фактически отработанному времени во вредных условиях на дату его предоставления».

В судебной практике по определению Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.12.2024 № 88-22417/2024 - не означает безусловную обязанность работодателя предоставить отпуск целиком, если к моменту отпуска работник отработал во вредных условиях менее 11 месяцев. В таком случае работнику предоставляется только фактически «заработанная» часть.

— Что это значит для работника и профсоюза?

— Если работник уйдет в отпуск в графике на семь дней, а фактически «заработает» только четыре, работодатель вправе предоставить четыре дня. Самовольное использование «лишних» дней может быть расценено как прогул. Поэтому профкому важно разъяснять работникам это правило и контролировать корректность формулировок в графике. Еще один важный момент: учет мнения профсоюза.

График отпусков утверждается работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 123 ТК РФ).

— Какие вы можете дать рекомендация профактиву?

— Заранее запросите проект графика, проверьте, корректно ли указаны периоды для «вредников» (с оговоркой «ДО»), учтены ли льготы для супругов участников СВО, и направьте работодателю мотивированное мнение в порядке ст. 372 ТК РФ.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов