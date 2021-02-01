Общество

Псковский детский фонд поделился итогами проекта «Рождественский ангел»

Стали известны итоги международного проекта «Рождественский Ангел», который на протяжении 10 лет проводит австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» при поддержке Псковского областного отделения Российского детского фонда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда, в 2020 году исполнились желания 1100 воспитанников интернатных учреждений (из них 940 - российские дети).

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В рамках проекта дети из ежегодно получают посылки с новогодними подарками от благотворителей из разных стран. «Из-за пандемии в течение двух месяцев было невозможно отправить посылки из Австрии в Россию, но эти трудности не помешали благотворителям претворить в реальность детские мечты! 150 подарков было решено отправить через интернет-магазин», - рассказали в детском фонде.

В ответ ребята слали письма, рисунки и фотографии с подарками. «Детские улыбки и радость были для благотворителей главной наградой за участие в проекте», - отметили в пресс-службе.

«Псковское отделение Российского детского фонда от всего сердца выражает свою благодарность участникам австрийской благотворительной ассоциации "Маленькие сердца" и ее президенту Паскаль Вайер, а также всем организациям и благотворителям, которые стали рождественскими ангелами для нуждающихся детей Псковской области!» - добавили в фонде.