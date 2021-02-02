Общество

Навального этапируют в колонию в Центральном федеральном округе

Алексей Навальный, которому заменили условное наказание на реальное, будет этапирован после вступления этого решения суда в силу, и это должна быть одна из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах, передает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости

«Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ», - сказал зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

Он также не исключил, что теоретически Навальный может остаться отбывать наказание и в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. Такое решение принял Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство ФСИН о замене условного наказания на реальный срок по делу «Ив Роше». С учетом отбытого ранее под домашним арестом, реальный срок составит 2 года 8 месяцев колонии общего режима. Также Навальному назначен штраф 500 тысяч рублей.

Защита Навального собирается обжаловать решение суда.