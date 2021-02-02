Общество

Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам лишения свободы

Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. Такое решение принял Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство ФСИН о замене условного наказания на реальный срок по делу «Ив Роше».

Фото: РИА Новости

«Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению», - огласила решение судья Наталья Репникова, передает РИА Новости. Также сообщается, что Юлия Навальная заплакала, услышав решение по делу супруга, сам Навальный выслушал вердикт спокойно.

С учетом отбытого ранее под домашним арестом, реальный срок составит 2 года 8 месяцев колонии общего режима. Также Навальному назначен штраф 500 тысяч рублей.

Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.