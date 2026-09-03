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Акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели в псковском Лицее №4

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Акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом сегодня, 3 сентября, сотрудники Псковского музея-заповедника провели для учащихся 10А класса Лицея №4. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная Осетия), когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли 334 человека, в основном женщины и дети.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Участники почтили память всех погибших в террористических актах минутой молчания, сообщили в пресс-службе музея. 

Десятиклассникам рассказали о мрачных страницах истории современной России – терактах, сотрясавших страну в последние десятилетия, правилах поведения при угрозе терактов, противодействии вербовке террористами. Также ученики посмотрели ролик о работе антитеррористических спецподразделений «Вымпел» и «Альфа».

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