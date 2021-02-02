Общество

Ветераны Пскова будут обращаться за юридической помощью к фонду «Земляки»

Встречу с руководством Псковского городского Совета ветеранов провели 2 февраля глава города Елена Полонская и заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. Главным вопросом повестки дня стало обсуждение планов работы в 2021 году.

«Ранее было решено регулярно проводить такие встречи, чтобы координировать совместные действия для оказания необходимой помощи и поддержки членам ветеранской организации, - сообщила на своей странице «ВКонтакте» Елена Полонская. - Председатель городского Совета ветеранов Виктор Андреев рассказал, что немалая часть обращений ветеранов содержит просьбу оказать юридическую поддержку, в том числе и разъяснить право на ту или иную льготу. Я предложила прорабатывать такие вопросы совместно со специалистами благотворительного фонда "Земляки"».

В работе юридической службы этого фонда задействованы студенты-юристы и их преподаватели. Они не оставляют без ответа ни одно обращение, но в первую очередь помощь оказывается малоимущим, пенсионерам, инвалидам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заключила Елена Полонская.