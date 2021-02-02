Общество

Игорь Сопов прокомментировал перспективы внедрения удаленного голосования в Псковской области

Онлайн-голосование будет внедрено в Псковской области не раньше, чем через 2-3 года. Такое мнение высказал в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, комментируя недавнее заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой о том, что Москва и еще пять регионов РФ смогут голосовать дистанционно уже на парламентских выборах 2021 года.

«Тему дистанционного голосования мы обсуждали еще летом, после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Еще раз повторюсь, что выбор регионов, где голосование будет проводиться удаленно, очень ограничен. Прежде всего, это регионы-лидеры, у которых хватает финансовых средств для внедрения платформ для онлайн-голосования. В настоящее время идет серьезное реформирование системы ГАС "Выборы", и вводится много платформ, которые будут тестироваться. И понятно, что они вводятся в регионах, где их можно технически поддержать. Для этого должен быть хороший доступ к интернету и возможность установить дорогостоящее оборудование, - пояснил Игорь Сопов. - Наш регион пока к этому не готов. Но, думаю, что пилотно в этом году 5 субъектов РФ оттестируют, чтобы внедрить эти технологии, а впоследствии она будет масштабирована на всю страну».

Как правило, тестирование платформ ложится на плечи регионов. Из всех систем, которые прорабатываются, будет выбрана самая лучшая, и впоследствии все регионы будут работать на единой платформе, которая зарекомендует себя лучше всего, добавил Игорь Сопов.

«Псковская область сможет начать полноценную работу по внедрению удаленного голосования не раньше, чем через 2-3 года. До этого, не исключено, что пройдут тестовые эксперименты в отдельно взятых муниципальных образованиях региона», - заключил председатель облизбиркома.

Добавим, электронное голосование в Москве на парламентских выборах 2021 года пройдет на платформе, разработанной при участие мэрии города. В остальных регионах избиратели будут голосовать на платформе на базе портала госуслуг, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и «Ростелекомом». В ближайшее время ЦИК начнет собирать заявки от регионов, которые считают, что они готовы организовать электронное голосование.

Впервые электронное голосование через госуслуги было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.

В Москве электронное голосование, эксперимент по которому был впервые проводили в трех районах на выборах в Мосгордуму в 2019 году, проходит через портал mos.ru, разработкой системы занимался Департамент информационных технологий.

В сентябре 2020 года Элла Памфилова сообщала о планах распространить возможность голосовать дистанционно на все регионы.