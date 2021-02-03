Общество

800-летний ячмень нашли археологи на раскопках в Псковской области

Крупное скопление зерна, относящееся к XII веку, обнаружили ученые при раскопках древнего городища в поселке Усвяты Псковской области. Об этом сообщила научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Вавилова (ВИР) Лилия Шипилина.

Злаковые средневекового периода археологи нашли в 2019 году, ученые ВИР занимаются их исследованием. В текущем году получены первые результаты. «Мы обнаружили зерна нескольких культур с приоритетом в составе ячменя. Это нехарактерно для Северо-Запада: находка относится к XII веку, и, согласно памятникам этого периода, рожь применялась более широко, нежели ячмень», - приводит слова Шипилиной «Интерфакс».

Ученым еще предстоит разобраться, почему в найденном скоплении преобладают зерна ячменя. Пока исследователи склоняются к версии, что хозяин намеревался использовать эту культуру в пивоварении или для кормления животных. Зерно было собрано в одном месте, а сверху лежали сельскохозяйственные орудия. Предположительно, это был подготовленный к посеву материал либо его остатки.

Помимо ячменя, исследователи обнаружили в районе раскопа рожь, пшеницу, небольшую примесь овса и немного сорных растений. Скопление было в обгоревшем виде. Однако из 34 тыс. древних зерен, которые нашли в Усвятах, 18 тыс., по словам Шипилиной, сохранились в «исключительном состоянии». Этому способствовали природные условия данной местности, глубокое залегание - более 70 см под почвой, отсутствие доступа кислорода и высокая сохранность самого культурного слоя: поле, где проводятся раскопки, ранее использовалось только для сенокосов.

Молекулярно-генетические исследования найденных зерен могут помочь реконструировать повседневность жителей Усвят (в летописях этот населенный пункт упоминается как Въсвячь (Всячь)), считает младший научный сотрудник ВИР Татьяна Семилет. По ее словам, результаты таких исследований помогут определить, какие культуры возделывало средневековое население Северо-Запада России и какими свойствами обладали эти растения. Также ученые смогут попробовать установить происхождение злаковых культур в этой части страны. Кроме того, сравнение фрагментов ДНК зерен поможет определить степень родства между древними и современными видами злаковых. Эта работа станет важным вкладом в развитие исследований в палеоботанике и палеогенетике растений.

Семилет отметила, что из-за обугленности материала ДНК 800-летнего ячменя сохранилась частично. Для определения признаков растения ученым пришлось подбирать специальные методики исследования фрагментов генома. Эти исследования продолжаются.

По словам представителей ВИР, в рамках проекта «Древний генбанк» к работе над изучением ДНК средневековых ячменя и пшеницы будут привлечены школьники - участники научно-технологической программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». До конца января ученые погружали подростков в тему генетических исследований, читая им онлайн-лекции. Очная часть проекта, во время которой ребята непосредственно поработают с фрагментами ДНК древних растений, начнется в «Сириусе» 18 февраля.

Занимаясь исследованием находок Усвятского городища, ВИР активно работает со специалистами института материальной культуры РАН. Шипилина отметила, что институт растениеводства планирует привлечь к взаимодействию и археологов в Великом Новгороде и Старой Руссе, что поможет расширить географию исследования и понять, какие злаковые культуры возделывали люди Средневековья на Северо-Западе.