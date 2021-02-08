Общество

Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями

8 февраля глава Печорского района Сергей Тарасик сделал первую прививку от коронавируса. Вакцину главе муниципалитета вкололи в районной больнице, пишет «Печорская правда».

Фото: Сообщество «Печорская правда» «ВКонтакте»

Перед прививкой Сергея Тарасика осмотрел врач. Главе района измерили температуру, выяснили состояние здоровья, получили добровольное согласие на вакцинацию.



«Процедурная медицинская сестра прививочного кабинета Евгения Грапова сделала Сергею Тарасику укол в левое плечо. В шприце была первая доза вакцины "Спутник V"»,- пишет издание.

«Вакцинация - дело добровольное. Я решил привиться от коронавируса, так как общаюсь с большим количеством людей. И это забота не только о себе, но и об окружающих. Не заразиться самому и не стать причиной болезни для других - вот моя мотивация», - отметил Сергей Тарасик.





После прививки поинтересовались у главы Печорского района его ощущениями. «У медсестры - золотые руки. Укола даже не почувствовал», - поделился Сергей Тарасик.



В процедурный кабинет на вакцинацию предварительно записывают и делают прививки по очереди по пять человек, потому что именно в таком количестве вакцина содержится в упаковке.



Напомним, что вакцинация в Печорском районе началась 28 января.