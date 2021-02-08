Общество

Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч

Число жителей Псковской области, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило 5,6 тысячи человек. Об этом говорилось на совещании по актуальным вопросам социальной сферы региона под председательством первого вице-губернатора Веры Емельяновой 8 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Лидерами по вакцинации населения среди муниципалитетов по этому показателю являются Гдовский, Невельский, Островский, Бежаницкий и Себежский районы, а также город Псков.

Работа в рамках прививочной кампании проводится в более чем 20 стационарных пунктах. Также областное здравоохранение наладило выездную вакцинацию. Списки желающих сделать прививку сформированы и постоянно пополняются во всех районах.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила, что вакцина в медицинских учреждениях имеется в достаточном количестве. «В минувшие выходные в регион поступило еще 5 тысяч доз вакцины, ведется их распределение по районам, а также контроль за хранением и оперативным использованием», - отметила Марина Гаращенко.

Вера Емельянова обратила внимание на то, что с момента последнего совещания по указанной теме темп вакцинации в районах стал выше. Вместе с тем руководству муниципалитетов и подведомственных учреждений здравоохранения было поручено максимально расширить охват информационной работы с населением об эффективности и значимости вакцинации.

«Важно привить всех желающих. В первую очередь тех, кто входит в группу риска по заражению COVID-19, до наступления весеннего периода заболеваемости вирусными инфекциями», - добавила Вера Емельянова.