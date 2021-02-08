Общество

Центр управления регионом в Псковской области попал в топ-10 по числу обращений

Центр управления регионом в Псковской области попал в топ регионов по числу обращений на тысячу человек, обработанных системой «Инцидент Менеджмент» в январе.

«Рейтинг доказывает, что жители региона знают: опубликовать обращение в соцсетях - значит быть услышанным. Ни один из вопросов не остается без внимания, каждое попадает в ответственный орган власти и находит свое решение», - отметил официальный Telegram канал Псковской области.

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Добавим, что недавно ЦУР Псковской области провел опрос жителей региона, чтобы выяснить, как им удобно сообщать о проблемах? В лидерах – обращение через соцсети, что в очередной раз доказывает значимость онлайн-площадок для населения. Именно с помощью соцсетей чаще всего обеспечивается необходимая связь между жителями региона и органами власти, пришли к выводу организаторы опроса.

Напомним, Центр управления регионом в Псковской области начал работу 26 ноября в соответствии с поручением президента РФ о создании в регионах специализированных площадок для работы с обращениями граждан к органам исполнительной власти. В регионе работу ЦУР курирует Анастасия Григорьева.