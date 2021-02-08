Общество

Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России включило лиц в возрасте от 60 лет в приоритетную группу вакцинации от коронавируса нового типа по календарю профилактических прививок.

Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с текстом документа, к приоритету первого уровня при получении прививки от COVID-19 относятся лица в возрасте 60 лет и старше, медики, сотрудники образовательных учреждений и МФЦ, социальные работники, лица с хроническими заболеваниями, а также проживающие в организациях социального обслуживания и жители городов с населением от 1 млн человек, передает «Газета.ру».