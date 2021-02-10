Общество

Созвездия на февральском небе запечатлели в Псковской области

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Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел астропейзажи в Псковском районе. Снимки опубликованы в группе «Псковская природа» в социальной сети «ВКонтакте».

Млечный Путь над лесом у озера Плотищно. Фото: Петр Митрофанов

Съемка происходила 8 февраля над лесом у озера Плотищно, недалеко от деревни Знаменка.

Созвездие Ориона, Тельца и Марс над лесом. Фото: Петр Митрофанов

«Без облачности не обошлось, но кое-что заснять неплохо получилось», - поделился фотограф.

Созвездия зимнего неба над озером Плотищно. Фото: Петр Митрофанов

В объектив попали Млечный Путь, Марс, созвездия Ориона и Тельца, Большой и Малой Медведицы, Возничего.

Созвездие Возничего над лесом и перевернутый ковш Большой Медведицы. Фото: Петр Митрофанов

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Созвездия Большой и Малой Медведицы над лесом у озера Плотищно. Фото: Петр Митрофанов