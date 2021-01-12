Общество

Млечный Путь над храмами запечатлели в Гдовском районе

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел Млечный Путь над храмами в Гдовском районе. Снимки опубликованы в группе «Псков Великий» в социальной сети «ВКонтакте».

Церковь Троицы Живоначальной в деревне Доможирка Гдовского района. Фото: Петр Митрофанов

В объектив фотографа попали церковь Троицы Живоначальной в деревне Доможирка, церковь Николая Чудотворца в деревне Каменный Конец, а также часовня равноапостольной Ольги в деревне Кануновщина.

Церковь Николая Чудотворца в деревне Каменный Конец Гдовского района. Фото: Петр Митрофанов

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Часовня Ольги равноапостольной в деревне Кануновщина Гдовского района. Фото: Петр Митрофанов