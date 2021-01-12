Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Последний скорый
История развития, качества и новых технологий
новый год еда без хлопот
Знак качества фабрики обуви Nordman
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 12.01.2021 06:593 За сутки коронавирусом в Псковской области заразились 245 человек 12.01.2021 12:150 Более 4000 думающих о пенсии псковичей получили секретный код 12.01.2021 12:090 Сенатор Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 13 января 12.01.2021 11:570 Бесплатную психологическую помощь оказывают онкопациентам в Пскове 12.01.2021 11:531 В Псковской области подписано соглашение о минимальной зарплате на 2021 год 12.01.2021 11:472 Почти 300 псковских ветеранов получили новогодние продуктовые наборы
 
 
 
Самое популярное 09.01.2021 01:3620 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 11.01.2021 10:426 Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год 09.01.2021 10:350 В Псковской области похолодает до -19 градусов 10.01.2021 11:507 239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки, один человек скончался 11.01.2021 00:081 Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 26 тысяч
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Млечный Путь над храмами запечатлели в Гдовском районе

12.01.2021 10:46|ПсковКомментариев: 0

Псковский астроном-любитель, фотограф Петр Митрофанов запечатлел Млечный Путь над храмами в Гдовском районе. Снимки опубликованы в группе «Псков Великий» в социальной сети «ВКонтакте».

Церковь Троицы Живоначальной в деревне Доможирка Гдовского района. Фото: Петр Митрофанов

В объектив фотографа попали церковь Троицы Живоначальной в деревне Доможирка, церковь Николая Чудотворца в деревне Каменный Конец, а также часовня равноапостольной Ольги в деревне Кануновщина.

Церковь Николая Чудотворца в деревне Каменный Конец Гдовского района. Фото: Петр Митрофанов

Часовня Ольги равноапостольной в деревне Кануновщина Гдовского района. Фото: Петр Митрофанов

Теги: #Гдовский район #астрономия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы возвращение очного формата обучения псковских школьников?
В опросе приняло участие 106 человек
12.01.2021, 12:150 Более 4000 думающих о пенсии псковичей получили секретный код 12.01.2021, 12:090 Сенатор Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 13 января 12.01.2021, 11:570 Бесплатную психологическую помощь оказывают онкопациентам в Пскове 12.01.2021, 11:531 В Псковской области подписано соглашение о минимальной зарплате на 2021 год
12.01.2021, 11:472 Почти 300 псковских ветеранов получили новогодние продуктовые наборы 12.01.2021, 11:340 Александр Братчиков поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 12.01.2021, 11:300 Сторож-вор оставлял псковичей без велосипедов 12.01.2021, 11:230 В псковской Росгвардии начался зимний период обучения
12.01.2021, 11:151 В России у женщины выявили 18 мутаций коронавируса 12.01.2021, 11:130 До конца лета в рамках нацпроекта обновят три участка дороги Порхов – Успенье 12.01.2021, 11:100 Дети замерзают в Новоржевской средней школе 12.01.2021, 11:071 Еще один человек скончался в Псковской области от коронавируса
12.01.2021, 11:000 Михаил Ведерников: Труд работников прокуратуры заслуживает благодарности и уважения 12.01.2021, 10:580 Псковские добровольцы 66 раз выезжали на тушение пожаров в 2020 году 12.01.2021, 10:460 Млечный Путь над храмами запечатлели в Гдовском районе 12.01.2021, 10:410 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы
12.01.2021, 10:400 Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией 12.01.2021, 10:350 Прокуратура добилась ремонта козырьков подъездов дома в Бежаницах 12.01.2021, 10:280 Восемь очагов коронавируса остаются активными в Псковской области 12.01.2021, 10:220 Около 180 нарушителей границы задержали в Псковской области на новогодних праздниках
12.01.2021, 10:091 Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства 12.01.2021, 10:000 Более 30 тысяч нарушений федерального законодательства выявили за год прокуроры Псковской области 12.01.2021, 09:510 Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове 12.01.2021, 09:500 Иван Грибов: Сотрудники прокуратуры непримиримо борются с нарушениями закона
12.01.2021, 09:331 Александр Котов: Прокуратура является одним из ключевых звеньев государственной системы 12.01.2021, 09:280 В Красногородском районе начался отстрел волков. ФОТО. 18+ 12.01.2021, 09:260 Гараж и автомобиль сгорели в Гдовском районе 12.01.2021, 09:150 Мнимые банковские служащие обманули трех жителей Псковской области
12.01.2021, 09:100 Названы лучшие способы инвестировать в условиях коронавируса 12.01.2021, 08:580 В Совфеде предлагают наказывать за «трэш-стримы» 12.01.2021, 08:470 Минсельхоз проконтролирует работу производителей социально значимых продуктов 12.01.2021, 08:380 США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
12.01.2021, 08:260 74% россиян планируют сменить работу в 2021 году 12.01.2021, 08:140 Врач рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям 12.01.2021, 08:010 В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий россиян 12.01.2021, 07:410 Гидрометцентр: Северо-Запад «посинеет» от холода
12.01.2021, 07:280 Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 12.01.2021, 07:190 Минстрой представил законопроект о типовом строительстве 12.01.2021, 06:594 За сутки коронавирусом в Псковской области заразились 245 человек 11.01.2021, 23:000 Светлана Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию
11.01.2021, 22:370 Рэпер-африканец из Острова вышел в финал музыкального конкурса 11.01.2021, 22:190 ВОЗ оценила опасность японского штамма COVID-19 11.01.2021, 21:450 Музей «Родное прошлое» появится в великолукском центре специального образования 11.01.2021, 21:271 Юлия Пересильд: Сколько же интереснейших людей на Псковской земле
11.01.2021, 21:040 Девять человек погибли при пожарах в Псковской области на новогодних выходных 11.01.2021, 20:462 Великолукские полицейские поймали автора резонансного пранк-видео 11.01.2021, 20:200 Свежий выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском…» посвящен приезду Пущина к ссыльному Пушкину 11.01.2021, 20:000 Семен Серзин ставит в Псковском драмтеатре спектакль «Свидетельские показания»
11.01.2021, 19:465 В ледяном плену: почему Псков превратился в каток 11.01.2021, 19:369 Перцовый баллончик в пушкиногорской школе распылил девятиклассник 11.01.2021, 19:270 Коллективу псковской «Детской деревни — SOS» вручили почетную грамоту губернатора 11.01.2021, 19:000 В Псковской области вступил в силу закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций
11.01.2021, 18:310 Реплика Донецкого: Прожить на 11 653 рубля 11.01.2021, 18:240 1,5 км линии освещения появится в деревне Ершово в Псковском районе 11.01.2021, 18:211 Администрация Псковской области, организации профсоюзов и объединения работодателей подписали региональное соглашение 11.01.2021, 18:120 Депутаты ответят на вопросы псковичей в рамках январских приемов
11.01.2021, 18:070 Худощавого прихрамывающего псковича разыскивают полицейские 11.01.2021, 17:541 Незаконный ввоз более 10 тонн груш пресекли пограничники в Себежском районе 11.01.2021, 17:456 Псковичей приглашают на городские катки 11.01.2021, 17:390 Мужчина замаскировал убийство под безвестное исчезновение в Великолукском районе
11.01.2021, 17:370 В Дедовичах разберут 8 километров железной дороги 11.01.2021, 17:220 С начала года жители Псковской области будут больше платить за капремонт 11.01.2021, 17:150 Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале» до конца января 11.01.2021, 17:110 Лекция о святынях храма Рождества Иоанна Предтечи состоится 11 января
11.01.2021, 17:037 Александр Братчиков призвал подрядчиков привести пешеходные зоны Пскова в порядок 11.01.2021, 17:001 Псковские тепловые сети устранили утечку на улице Стахановской 11.01.2021, 16:460 Российских росгвардейцев и разведчиков предложили взять под госзащиту 11.01.2021, 16:400 Трое мужчин устроили драку на проезжей части в центре Великих Лук. ВИДЕО
11.01.2021, 16:370 Рождественская сказка: жители и гости Печор поделились впечатлениями от праздника 11.01.2021, 16:3111 Псковский кинотеатр проверят из-за жалобы на несоблюдение карантинных мер 11.01.2021, 16:260 Эксперт назвал наиболее вероятный источник коронавируса 11.01.2021, 16:240 В Пскове завершается голосование за участников конкурса на лучшее новогоднее оформление
11.01.2021, 16:190 Организовать круговое движение на еще одном перекрестке предлагают в Пскове 11.01.2021, 16:150 Новосокольническая школа фиктивно трудоустроила работника 11.01.2021, 15:590 Житель района приехал в Псков с обрезом ружья 11.01.2021, 15:560 До -10 похолодает в Псковской области 12 января
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.