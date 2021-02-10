Общество

Псковский госархив показал ордер на захоронение тела Пушкина в обители

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал исторический документ на захоронение тела поэта Александра Пушкина в Святогорском монастыре.

Полное наименование документа, датированного 4 февраля 1837 года, - «Ордер настоятелю Святогорского монастыря архимандриту Геннадию на перевоз тела А. С. Пушкина и предание его земле в Святогорском монастыре».

«Обратите внимание на строчку о причине выбора места - "согласно желанию покойного". Предписано не проводить "никакой встречи, словом никакой церемонии кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется", - отметили в архиве.