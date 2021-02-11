Общество

Минимальный доход граждан в России сделают неприкосновенным

Внесен законопроект, направленный на защиту гарантированного минимального дохода граждан. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

Соавторами проекта закона о внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», являются первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, заместитель председателя комитета Совета Федерации Елена Бибикова, член комитета СФ Мария Львова-Белова и депутаты Государственной Думы.

Фактически речь идет о реализации конституционного права граждан на социальное обеспечение, отметил Андрей Турчак. «Новая норма - это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан. Он также коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета сегодня не защищены от взысканий. В настоящее время все их доходы нередко обнуляются в рамках исполнительных производств, что ставит людей на грань выживания», - рассказал первый вице-спикер Совета Федерации.

По его словам, в случае принятия этот закон будет гарантировать, что ни один человек в стране не останется без средств к существованию. «Вне зависимости от того, сколько человек задолжал, кредиторы больше не смогут взыскивать средства должника "под ноль" - на счету обязательно останется защищенная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному минимуму», - сказал он.

Документ подразумевает, что должник получит право обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Банк или иная кредитная организация не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя.