Общество

Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО»

Вакцинация от коронавируса проходит на ЗАО «ЗЭТО» в Великих Луках, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Видео: Великолукская телерадиокомпания

Медицинская бригада выехала на завод 8 февраля, чтобы провести вакцинацию сотрудникам предприятия. Отмечается, что желающих обезопасить себя становится больше.

Курс предусматривает двукратное введение препарата с интервалом в 2-3 недели.

Напомним, в Псковской области в настоящее время открыто 27 пунктов вакцинации. Первую прививку от коронавируса сделали уже порядка 7,5 тысяч человек, полностью привиты 355 жителей региона.