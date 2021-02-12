Общество

Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19

Первым компонентом вакцины «Спутник-V» привились руководители фракций «Единая Россия» и ЛДПР Виктор Антонов и Антон Минаков. Профилактическое мероприятие было организовано в областном Собрании для депутатов, их помощников и сотрудников аппарата, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Прививаться надо обязательно, - убежден первый вице-спикер, заслуженный врач России Виктор Антонов. - Задача привить себя - возраст солидный - и своих родных. Потому что встреча с вирусом может оказаться смертельной». Виктор Антонов рассказал, что общался на тему вакцинации со многими докторами, которые изучают влияние вируса на организм, последствия перенесенной болезни. «И все советуют прививаться как можно скорее. Есть очень опасные осложнения. Надо прислушиваться», - отметил руководитель фракции «Единая Россия».

Врач с сорокалетним стажем напомнил о вакцинации, проводимой в стране в советские годы. «От чего только мы ни прививались! И от оспы, и от кори, и от различных тифов, и от холеры - это же все косило народ!» - привел пример Виктор Антонов и отметил, что в век коммуникаций, когда можно получить информацию в сети интернет, странно встречать непонимание. «Казалось бы, люди должны быть подготовлены к цивилизованному подходу в профилактике. Я удивляюсь, честно говоря», - добавил депутат.

«Проще получить вакцину, чем ждать, когда эта зараза придет. Все по-разному ее переносят - одни на ногах, а другим и реанимация помочь не сможет. Статистику мы хорошо видим, наверняка, у многих уже есть свои примеры», - отметил Виктор Антонов.

Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков обратил внимание, что одним из первых в России привился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. «Я считаю такое решение абсолютно правильным и верным. Последствия перенесенного ковида могут быть намного более негативны, чем легкие недомогания после прививки. Безусловно, в наше время очень важно обезопасить себя, своих близких, - убежден Антон Минаков. - Хотелось бы выразить огромную благодарность нашим ученым и медикам, которые разработали лучшую вакцину в мире».

Первую прививку от COVID-19 также сделала помощник сенатора Андрея Турчака, руководитель псковского регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. «Я считаю, что сегодня вакцинация является необходимой мерой. По работе я общаюсь с огромным количеством людей, а еще с коллегами, дома с родными. Чем больше людей сделает прививку и чем быстрее пройдет вакцинация, тем лучше. Мы первопроходцы и, думаю, помогаем своим примером принять решение тем, кто пойдет за нами», - поделилась Наталья Никифорова.

Руководитель общественной организации обратила внимание, что не все страны имеют вакцину, многие из них находятся в тяжелой ситуации. «У нас такая возможность есть, и она предоставлена всем желающим, - добавила Наталья Никифорова. - И очень хочется поблагодарить наших медиков, которые работают в тяжелых условиях борьбы с ковидом - на них колоссальная нагрузка. Низкий им поклон за то, что находят время для проведения вакцинации на предприятиях и в учреждениях. Сейчас привиться можно, не отвлекаясь от рабочего процесса».

Ранее прививку от коронавируса сделал вице-спикер областного парламента, председатель бюджетного комитета Борис Полозов. Первый компонент поставили многие сотрудники аппарата. Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов планирует сделать прививку в ближайшие месяцы - после перенесенного в декабре коронавируса тест показал наличие антител.

«И среди депутатов, и в аппарате Собрания уже немало переболевших. Сейчас для всех желающих мы организуем вакцинацию. Количество сомневающихся уменьшается. Я бы с удовольствием сам сейчас пошел и сделал прививку, но врачи говорят, что нужно подождать. Я сторонник прививок, каждый год прививаюсь от гриппа, в октябре прошлого года сделал еще и прививку от пневмококка. Не исключаю, что эти именно эти профилактические меры помогли мне перенести коронавирус в легкой форме. В моем случае это была только потеря обоняния», - рассказал Александр Котов.

Спикер областного парламента обратил внимание, что сейчас в области есть достаточное количество вакцины, прививочные кабинеты открыты и в городах, и почти во всех муниципальных районах. Первым компонентом вакцины привились уже более 7,5 тысяч человек.