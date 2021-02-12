Общество

Молодежный парламент выбирал между Днем Святого Валентина и Днем Петра и Февронии

Проект Молодежного парламента «Клуб дебатов «Истина» возобновил работу в очном формате - дискуссионная площадка с ограниченным количеством участников была организована в областной универсальной научной библиотеке, где недавно завершился капитальный ремонт. Из-за эпидемиологических ограничений дебаты прошли без болельщиков с участием двух команд: старшеклассников псковской школы №24 и студентов ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Клуб дебатов «Истина» зародился еще в прошлом составе Молодежного парламента, потом появилась идея распространить его на районы области и организовать региональную лигу дебатов - под этот проект год назад мы получили грант в размере 100 тысяч рублей, но не смогли его реализовать из-за введенных ограничительных мер, - рассказала председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова. - Сегодняшние дебаты можно считать разминочным мероприятием перед началом муниципальных этапов региональной лиги дебатов, тем более, что и тема дискуссии довольно легкая - отношение молодежи к празднованию Дня всех влюбленных».

По условиям диспута команды отстаивали противоположные точки зрения. Студенты приводили доводы в пользу популярности в молодежной среде Дня Святого Валентина, команда школьников выступала за традиции, связанные с российским аналогом праздника влюбленных - Дня любви, семьи и верности, который отмечается 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии.

«Мне лично ближе православный праздник, - призналась член Молодежного парламента, депутат Собрания депутатов сельского поселения «Тямшанская волость» Екатерина Анисимова. - Но, на самом деле, в дебатах не стоит задача переспорить оппонента, куда важнее научиться аргументировано высказывать свою точку зрения и грамотно излагать мысли. Как муниципальный депутат, постоянно коммунициуриющий с людьми, я понимаю, насколько важен и полезен этот навык».

Ораторское мастерство команд и убедительность приведенных аргументов оценивали эксперты: председатель молодежной избирательной комиссии Псковской области Алина Михайлова, представитель псковского городского молодежного центра и телеведущий Александр Робин, а также заместитель директора областной универсальной научной библиотеки Юлия Белобородова.

Первенство жюри отдало команде учащихся псковского государственного университета. Все участники дебатов получили благодарственные письма, а хозяева площадки - сотрудники библиотеки вдохновились новыми идеями.

«Было бы здорово возродить в Пскове традиции дебатов, тем более, тем, на которые можно подебатировать, действительно, хватает. Это безумно интересно, когда люди могут представить различные точки зрения. В контексте работы нашей библиотеки не стоит говорить именно о политических дебатах, больше стоит иметь в виду какие-то моральные, нравственные и книжные истории», - отметила руководитель молодежного отдела областной научной библиотеки Екатерина Родина.

Предложение о взаимодействии с Молодежным парламентом высказала и генеральный директор учреждения Вера Павлова - руководитель библиотеки считает необходимым заключить договор о сотрудничестве.

Инициативу поддержала председатель Молодежного парламента Юлия Лысова: «Все наши официальные мероприятия мы проводим в областном Собрании депутатов, эта наша рабочая зона, где мы собираемся молодежным парламентом. Библиотека - политически неокрашенная площадка, и в этом есть определенный плюс. Здесь мы могли бы проводить мероприятия различного формата с привлечением разных молодежных объединений. Тем более, после ремонта в помещениях библиотеки созданы прекрасные условия и есть современные технические возможности».

Напомним, за период реализации проекта «Клуб дебатов «Истина» в нем приняли участие более двухсот школьников и студентов. Дебаты, организованные членами Молодежного парламента, прошли в шести районах области.