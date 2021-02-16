Общество

Поголовье крупного рогатого скота сокращается в Псковской области

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области численность крупного рогатого скота на 1 февраля составила 65,5 тысяч голов (коров – 33 тысячи). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Численность свиней составила 1 млн 477,1 тысячи, овец и коз – 32,2 тысячи голов.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4%, коров – на 0,9%. Поголовье свиней выросло на 11,5%, овец и коз – на 1,2%.

Отмечается, что увеличение поголовья свиней обеспечено за счет роста в сельскохозяйственных организациях, в которых сосредоточено почти все поголовье свиней – 99,9%.