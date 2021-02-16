Общество

Московский бизнесмен установил 75 памятников погибшим героям 6-й роты

Московский бизнесмен Андрей Павлов установил 75 памятников погибшим героям 6-й роты, пишет «Российская газета».

По его словам, в июне 2017 года в городе Холм Новгородской области был торжественно открыт бюст легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Тогда же было принято решение через год открыть бюст младшего сержанта Евгения Исакова, служившего в составе 6-й роты. Он был родом из Челябинской области, но жил и учился в Холме, оттуда призывался в армию и там же похоронен.

«Собственно, с этого бюста все и началось», - пояснил бизнесмен. Открытие бюста состоялось в Холме в июне 2018 года. На церемонию приехал Игорь Евтюхин, брат погибшего командира батальона, тоже десантник, прошедший первую чеченскую войну.

Фото: «Российская газета»

«Игорь Николаевич вместе с мамой Лидией Ивановной возглавляет фонд памяти 6-й роты. Он рассказал мне, что в бою под Улус-Кертом участвовали шестеро новгородцев, и все они погибли. А парни, мол, были замечательные, с интересными судьбами. Тогда я предложил: "Давайте поставим бюст каждого из них". Игорь Евтюхин, помню, сильно удивился моей инициативе, но, конечно, согласился», - рассказал бизнесмен, добавив, что к тому времени часть памятников - семерым героям 6-й роты - уже установили без участия Андрея Павлова.

Бизнесмен поставил в Новгородской области шесть памятников героям-десантникам, а потом «сама собой пришла мысль продолжить акцию памяти в соседней Ленинградской области». «В конце концов, это и моя малая родина. В 6-й роте служили одиннадцать десантников из Ленобласти. Плюс четверо - из Санкт-Петербурга», - пояснил Андрей Павлов.

Впоследствии было решено поставить бюсты всем героям-десантникам. Речь шла о 28 регионах РФ. Стоимость памятников колеблется в пределах от 500 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от сложности работы.

«Есть бюсты, где скульптор с первой попытки улавливал портретное сходство с героем, а иногда приходилось переделывать, по несколько раз оплачивая изменения. Тема ведь деликатная, важно, чтобы родителям понравилось и они сказали: "Как в жизни. Не отличить!"», - рассказал он.

Всего будет изготовлено 78 бронзовых бюстов — до финиша проекта осталось установить два готовых бюста и отлить в бронзе Героя России Дмитрия Кожемякина. Во многих населенных пунктах памятники положили начало аллеям Героев.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвященной военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.