Общество

Работу нового линейного ускорителя налаживают в псковском онкодиспансере

Линейный ускоритель, который поступил в Псковский областной онкодиспансер, собран и находится на стадии пуско-наладочных работ, которые продлятся еще 3-4 недели. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«После этого аппарат будет запущен в работу, - говорится в сообщении. - Линейный ускоритель - это уникальное оборудование, которое позволяет проводить лучевую терапию и точечно удалять раковые опухоли».

Этот современный линейный ускоритель стоимостью в 120 млн рублей приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».