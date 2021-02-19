Общество

Школьников приглашают принять участие в фестивале «Звезда спасения»

МЧС приглашает всех желающих к участию в пятом всероссийском героико-патриотическом фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

«Тематика творческих произведений – это отражение ежедневной работы пожарных, спасателей и других специалистов службы спасения», - сообщают организаторы фестиваля.

Мероприятие пройдет в два этапа. 18 февраля начался первый этап конкурса, в котором любой желающий в возрасте от 7 до 18 лет может принять участие в пяти творческих конкурсах: художественного, литературного, музыкального, хореографического и сценического творчества. Для участия в первом этапе фестиваля необходимо до 31 марта подать заявку на адрес главного управления МЧС России по Псковской области, приложив свою работу в электронном виде.

Победители первого этапа фестиваля примут участие во втором этапе, награждение победителей которого пройдет 15 мая на заключительном гала-концерте в Москве.