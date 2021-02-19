Общество

Более полутысячи видов растений встречается в Полистовье

573 вида растений встречается на территории Полистовского заповедника. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте заповедника.

Фото здесь и далее: Instagram-аккаунт Полистовского заповедника

«Болото – это не только комары, слепни и мошки, но и удивительный растительный мир! Мох сфагнум ковром укрывает болота, и также можно увидеть такие растения, которые не встретить в городах: мирт болотный, пушица, подбел, водяника, ирис ложноаировый, клюквенник, багульник, белокрыльник и даже хищное растение – росянку, которая из-за недостатка минеральных веществ в почве занимается пассивной ловлей насекомых», - рассказали в заповеднике.

Также в заповеднике произрастает редкая дикая орхидея – пальчатокоренник балтийский, включенный в Красную книгу РФ.

Ежегодно научные сотрудники заповедника и приглашенные специалисты пополняют этот перечень видов.