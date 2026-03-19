В Псковской области состоялось первое региональное родительское собрание

Первое региональное родительское собрание под председательством врио Министра образования Псковской области состоялось сегодня, 19 марта. Тема встречи была посвящена вопросам безопасности школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования Псковской области.

«Дети – уязвимая часть нашего общества. Наша встреча нацелена на то, чтобы и педагогам, и родителям помочь определять моменты, которые влияют на поведение детей, увидеть вовремя соответствующие сигналы и принять правильные действия для того, чтобы предотвратить вовлечение наших детей в противоправную деятельность», – отметил врио министра образования Александр Сорокин.

Руководитель ведомства анонсировал, что такие мероприятия будут регулярными, тематическими и посвящены самым острым, важным и дискуссионным вопросам.