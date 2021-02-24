Общество

В Пскове пройдет детская олимпиада по 3D-технологиям

Региональный отборочный этап VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям пройдет в детском технопарке «Кванториум Псков» 25-26 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе технопарка.

Участниками соревнований станут более 17 команд школьников из Пскова и области. Им будут предложены задания для индивидуальной и командной работы по моделированию в специальных программах с помощью 3D-ручек и 3D-принтеров. Завершающим этапом олимпиады станет защита работ перед региональными экспертами.

Победители регионального этапа будут награждены путевкой на финал конкурса в ВДЦ «Смена» в Анапе. Добавим, что в 2019 и 2020 годах псковские школьники уже становились призерами всероссийского уровня.