Общество

В Псковской области предлагают ввести льготы для доноров

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов направил в областной комитет по здравоохранению обращение с предложением ввести льготы для доноров. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 26 февраля.

«Я подготовил соответствующее обращение в комитет по здравоохранению, - сказал он. - Они внимательно рассмотрели эту проблему в регионе и согласились с тем, что нужно установить определенные льготы для тех, кто сдает кровь на территории региона. Скоро свои предложения на этот счет подготовим».

Александр Котов отметил, что нужно двигаться в этом направлении - помогать людям, которые добровольно сдают кровь для тех, кто оказался трудной жизненной ситуации и испытывает проблемы со здоровьем. «В ближайшее время эту проблему решим», - заключил он.