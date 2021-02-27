Общество

Спортзал капитально отремонтируют в невельской школе

Спортивный зал капитально отремонтируют в средней общеобразовательной школе №5 имени В. В. Смирнова в Невеле (улица Урицкого, 36). Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядная организация отремонтирует полы, проведет отделочные работы, заменит системы электроснабжения и выполнит пусконаладочные работы. Также в спортзале установят шведскую стенку и баскетбольные щиты с кольцом.

Начальная (максимальная) цена контракта – 612 тысяч 182 рубля. Работы, которые планируется выполнить до 15 июня, профинансирует районный бюджет (субсидии из федерального и областного бюджетов).

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 11 марта.