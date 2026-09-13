 
Общество

Псковичам напомнили правила безопасной эксплуатации печи в бане

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Бани — объекты повышенной пожарной опасности, требующие внимания к мерам пожарной безопасности. Для частных бань нет обязательных требований по установке сигнализации и средств тушения, но огнетушитель и пожарный извещатель необходимы для безопасности, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Карточки: Главное управление МЧС России по Псковской области / Мах

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нельзя делать при эксплуатации печи:

  • не допускать перекала печи;
  • ни в коем случае не применять для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, уголь;
  • не оставлять без присмотра топящуюся печь;
  • не поручать надзор за топкой печи ребенку;
  • не сушить вещи над печью.

Также в МЧС отметили, что важно доверять ремонт и кладку печей специалистам и следить за чистотой дымохода, а уходя из бани, необходимо убедиться, что все топливо прогорело, а возле печи нет тлеющих углей.

 
«Соблюдая все меры предосторожности и осуществляя правильный уход за оборудованием, ты обеспечишь себе не только приятный, но и безопасный отдых!» — заключили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

 

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