Псковичам напомнили правила безопасной эксплуатации печи в бане

Бани — объекты повышенной пожарной опасности, требующие внимания к мерам пожарной безопасности. Для частных бань нет обязательных требований по установке сигнализации и средств тушения, но огнетушитель и пожарный извещатель необходимы для безопасности, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Карточки: Главное управление МЧС России по Псковской области / Мах
Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нельзя делать при эксплуатации печи:
- не допускать перекала печи;
- ни в коем случае не применять для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, уголь;
- не оставлять без присмотра топящуюся печь;
- не поручать надзор за топкой печи ребенку;
- не сушить вещи над печью.
Также в МЧС отметили, что важно доверять ремонт и кладку печей специалистам и следить за чистотой дымохода, а уходя из бани, необходимо убедиться, что все топливо прогорело, а возле печи нет тлеющих углей.