Псковичам напомнили правила безопасной эксплуатации печи в бане

Бани — объекты повышенной пожарной опасности, требующие внимания к мерам пожарной безопасности. Для частных бань нет обязательных требований по установке сигнализации и средств тушения, но огнетушитель и пожарный извещатель необходимы для безопасности, сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Карточки: Главное управление МЧС России по Псковской области / Мах

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что нельзя делать при эксплуатации печи:

не допускать перекала печи;

ни в коем случае не применять для розжига печи бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, уголь;

не оставлять без присмотра топящуюся печь;

не поручать надзор за топкой печи ребенку;

не сушить вещи над печью.

Также в МЧС отметили, что важно доверять ремонт и кладку печей специалистам и следить за чистотой дымохода, а уходя из бани, необходимо убедиться, что все топливо прогорело, а возле печи нет тлеющих углей.