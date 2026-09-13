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Стартовал прием заявок для участия в выездном интенсиве от ПсковГУ

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Стартовал прием заявок для участия в выездном интенсиве «В курсе», организованном Псковским государственным университетом, сообщили в пресс-службе вуза.

Афиша: пресс-служба Псковского государственного университета

В программе выезда запланированы образовательный блок с полезными знаниями, командные игры и квесты на сплочение, творческие конкурсы и душевные вечера. По итогам командной работы определят и наградят лучших.

Выездной интенсив «В курсе» пройдет с 1 по 4 октября в лагере «Радуга» в поселке Ямм Гдовского муниципального округа. Принять участие могут студенты от 18 до 21 года. Зарегистрироваться для участия можно до 25 сентября в официальной группе интенсива в социальной сети «ВКонтакте». При регистрации необходимо приложить на выбор портфолио, видеовизитку или эссе.

Мероприятие проводится при поддержке Росмолодежи.

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