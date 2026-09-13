Синоптик сообщил, что весна в России в 2027 году будет неустойчивой

Весна в 2027 году в России ожидается неустойчивой, весеннее тепло будут сменять холода и снегопады, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, климатическое явление Эль-Ниньо будет пролонгировано как минимум до февраля 2027 года, а возможно и до марта. Эль-Ниньо характеризуется потеплением вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана до аномальных значений.

«У меня есть огромные опасения, что весна в 2027 году будет чрезвычайно неустойчивой. Она будет наступать, потом будет обрыв арктических вторжений в марте и даже в апреле, после хорошего весеннего тепла будут возвращаться и снегопады, и холода, особенно в северной половине России, где будет вырисовываться зона холода», — рассказал Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что весна в 2027 году точно не будет ранней, пишет «РИА Новости».