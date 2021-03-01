Общество

Скончалась один из старейших археологов России, исследовавших Псков

В возрасте 97 лет скончалась Елена Оятева – старейший сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области.

«В 50-60-е годы XX века Елена Ивановна принимала самое активное участие в работе Псковской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа под руководством Г. П. Гроздилова и В. Д. Белецкого, - рассказали в центре. - Исследования экспедиции у здания старой почты, на месте строительства Дома связи, в Довмонтовом городе Псковского кремля доказали хорошую сохранность, исключительную ценность и информативность культурных отложений средневекового Пскова. Е. И. Оятева первой из археологов занялась анализом древних псковских кожаных изделий, обратив особое внимание на проблему эволюции обуви за период времени с XI по XIV в. В частности, на основе материалов из раскопок Пскова и Старой Ладоги, она разработала методику "технолого-типологической классификации" древнерусской кожаной обуви».

Елена Оятева скончалась 28 февраля. Псковские археологи выражают искренние соболезнования родным и близким Елены Оятевой и коллегам из отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа.