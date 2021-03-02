Общество

Александр Нестерук озабочен распространением коронавируса в Эстонии

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук выразил озабоченность высокими темпами распространения коронавируса в Эстонии. Об этом он сообщил в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что в Эстонии последние восемь дней заболеваемость превышает 1000 случаев в день, вчера было 1111 случаев, а 27 февраля - 1569 случаев.

«У них за день заболеваемость больше, чем у нас за неделю Это очень тревожный факт, поскольку государство расположено в непосредственной близости от нас», - заметил Александр Нестерук.

Кроме того, главный санитарный врач обратил внимание на Латвию, где за день заболели 645 человек. «Это примерно в 2 раза выше, чем наши показатели», - сказал он.

Александр Нестерук добавил, что будет усилен надзор за лицами, въезжающими на территорию области из Эстонии и Латвии через многосторонние автомобильные пункты пропуска.