Общество

Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал»

Псковская городская поликлиника проводит вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в торговом комплексе «Империал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поликлинике.

Поставить прививку можно ежедневно с 10.00 до 15.00, при себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Вакцинация проводится бесплатно, в порядке живой очереди.

Кроме того, продолжается вакцинация и в подразделениях поликлиники №1, №2 и №3. Для прохождения вакцинации в поликлиники нужно предварительно записаться по телефону 299-028.

Получить более подробную информацию о выездной вакцинации на предприятия и в учреждения можно по телефону 53-49-42 (приемная главного врача).