Общество

Вотчины фаворита императрицы Елизаветы Петровны в Выборском уезде

Большую часть Выборского уезда занимала губа псковского пригорода Котельно - прежнего административного центра округи, погибшего во время пожара в 1428 году. В 1431 году был основан город Выбор - административный центр Выборского уезда. На месте городища Котельно возник одноименный погост - административный и церковный центр Котелинской губы Выборского уезда. В настоящее время территория бывшей Котелинской губы относится к Островскому району Псковской области.

По документам Государственного архива Псковской области были установлены землевладельцы и принадлежавшие им населенные пункты в Котелинской губе. Кроме того, исследованные материалы XVIII столетия позволяют уточнить расположение границы между Козмодемьянской и Котелинской губами Выборского уезда, а также границу этих губ с Вревским уездом - поскольку границы территориально-административных образований, скорее всего, совпадали с границами более раннего периода.

Современная топографическая карта

Один из участков современной границы между Воронцовской волостью Островского района и Выборской волостью Новоржевского района проходит в районе д. Торчани - Вахромеево - Цициборка (Б. Екиманка) - Безмалиха. Места последних двух населенных пунктов обезлюдили, превратились в урочища и непроходимый лес.

Деревня Вахромеево Островского района известна по писцовым книгам 1585-87 г., как поместье Ивана Ивановича Татищева (воеводы Изборска в 1582-1584 г., ум.1591) в Козмодемьянской губе Выборского уезда, владевшего также сельцом Вешлево (ныне д. Вишлево Выборской волости Новоржевского района) и деревнями в Крекшинской губе Выборского уезда. По архивным материалам XVIII века д. Торчани Козмодемьянской губы принадлежала Григорию Ивановичу Коновницину (1710-1781).

Граница Козмодемьянской губы Выборского уезда с Вревским уездом проходила в районе деревень Марьино, Цициборка (Б.Екиманка), Безмалиха. Далее граница проходила между Котелинской губой Выборского уезда и Вревским уездом.

Алексей Григорьевич Разумовский

В фондах псковского архива, среди немногочисленных документов, были обнаружены интересные материалы о землевладениях графа Алексея Григорьевича Разумовского (1709 - 1771) - фаворита и, после тайного брака, супруга императрицы Елизаветы Петровны в Котелинской губе Выборского уезда.

Фрагмент карты Островского уезда 1838 г.

Обобщив архивные документы XVIII столетия с межевым планом 1792 года, картой Островского уезда 1838 года, топографическими картами XIX - начала XX в. и современными картами, были локализованы владения графа Алексея Григорьевича Разумовского, вотчины которого располагались по обе стороны дороги от д. Шики до д. Торчани.

Некоторые деревни, принадлежавшие А. Г. Разумовскому, отмечены на современных топографических картах в районе д. Шики Островского района: Анашкино, Шурново (ранее - Шурково), Алипино, Логовино, Губино, Дарьино (ранее - Михалево). На более ранних топографических картах отмечены уже несуществующие деревни вотчины А. Г. Разумовского: Татариново, в районе деревни Дарьино (Михалево) Островского района - деревня Подъяблонка. Ближайшие к Безмалихе деревни Малиновка, Блины (ранее - Ивахново), Андреяшкино, Драгилево, Рыжино, Олухово (Ольховка) также принадлежали графу А. Г. Разумовскому. Указанные деревни отмечены на межевом плане 1792 года и топографических картах XIX - начала XX века. Деревни Безмалиха и Б. Екиманка относились к экономическому ведомству. Расположенная рядом д. Устье Островского района по документам 1741 года принадлежала Великопустынскому монастырю, впоследствии перешла в ведение Псковской казенной палаты. По архивным документам на территории Котелинской губы также зафиксированы архиерейские вотчины, владения Снетогорского и Псково-Печерского монастырей, церкви Петра и Павла с Буя.

Деревня Шики (другие названия - Кастьково, Шик), вероятно, появилась позднее. Согласно статистическим сведениям о населенных пунктах Псковской губернии за 1872-1877 г., в д. Шики насчитывалось 5 дворов, проживало 11 мужчин и 14 женщин. Деревня располагается на речке Фуковке. Также в данном населенном пункте находился этапный дом.

В статистических сведениях о населенных пунктах Псковской губернии за 1872-1877 г. имеются данные относительно других населенных пунктов, ранее принадлежавших Разумовскому. В д. Подъяблонке насчитывалось 4 двора, 11 мужчин и 14 женщин. В д. Рыжино - 3 двора, 23 мужчины и 28 женщин. В д. Михалево - 4 двора, 17 мужчин и 18 женщин. В д. Малиновка - 2 двора, 3 мужчин и 5 женщин. В д. Ивахново (Блины) - 7 дворов, 20 мужчин и 20 женщин.

Фрагмент карты 1917 г.

Исследованные документы указывают на то, что к А.Г. Разумовскому мог перейти ряд деревень, ранее принадлежавших Михаилу Ивановичу Философову (ум. 1748), генерал-лейтенанту, сенатору, смоленскому губернатору и командиру Украинских полков ландмилиции.

По архивным документам 1741 года, в ближайшей округе находились владения генерала Михаила Ивановича Философова - сельцо Лаптева гора, деревни Губино, Михалево, Зуево, Желудово, Гришино, Бороносово. По документам 1763 года деревни Губино, Михалево и Зуево значатся среди землевладений А. Г. Разумовского. В документах 1763 года упоминается помещица Васса Богдановна Философова, владевшая деревнями Желудово, Орлово и Бороносово.

Евдоким Алексеевич Щербинин

По соседству с вотчинами А.Г. Разумовского по архивным материалам выявлены владения выдающегося государственного и военного деятеля екатерининской эпохи, сенатора, губернатора Слободско-Украинской губернии, генерал-губернатора Орловского, Смоленского, Воронежского и Харьковского наместничеств - Евдокима Алексеевича Щербинина (1728-1783) и его сына - бригадира Андрея Евдокимовича Щербинина, которые располагались севернее д. Торчани: Тетерино, Никитино, Зверево, Пустошка, Дедовка, сельцо Степановское (Степаново), Иванково и др. Щербинины также владели деревнями Свиноморово, Ферково, Сапельниково, Жабкино и Боброво в Крекшинской губе Выборского уезда, данному исследованию автором была посвящена отдельная публикация.

Землевладения Разумовского граничили с обширными вотчинами Татищевых в районе принадлежавшей этому дворянскому роду д. Вахромеево (полумызок Афромеев).

Досье

Разумовский Алексей Григорьевич (Розум) - граф, фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Происходил из регистровых казаков Черниговской губернии. Благодаря уникальному голосу был замечен полковником Ф. С. Вишневским и взят в 1731 г. в С.-Петербург, где он пел в Императорской певческой капелле, а затем был приближен ко двору цесаревны Елизаветы Петровны. Знакомство Алексея Григорьевича Розума с цесаревной произошло 28 января 1737 г. на торжественном богослужении по случаю дня рождения императрицы Анны Иоанновны. Цесаревна Елизавета Петровна упросила обер-гофмаршала графа Левенвольда уступить ей Алексея Григорьевича и перевела его в свой штат.

Алексей Григорьевич Разумовский

Переименованный из Розума в Разумовского, Алексей Григорьевич сделался камер-юнкером Елизаветы Петровны. После восшествия на престол Елизаветы Петровны в 1741 году А. Г. Разумовский был пожалован в действительные камергеры, поручики лейб-кампании с чином генерал-аншефа и вслед за тем получил звание обер-егермейстера ордена Святой Анны и Святого Андрея Первозванного и несколько тысяч душ крестьян.

По имеющимся документально неподтвержденным сведениям, в 1742 г. А. Г. Разумовский вступил в тайный брак с императрицей Елизаветой Петровной. Предположения историков опираются лишь на воспоминания графа М. И. Воронцова, из которых следует, что Алексей Григорьевич в угоду императрице Екатерине II незадолго до своей кончины уничтожил подтверждающие брак бумаги.

В 1744 г. после заключения мира со Швецией он был возведен в рейхс-графы императором Священной Римской империи Карлом VII, а через 2 месяца - в графы Российской Империи. Содействовал восстановлению в 1750 году гетманства в Малороссии. По ходатайству А. Г. Разумовского, гетманом Войска Запорожского был назначен его младший брат - Кирилл Григорьевич Разумовский (1724 или 1728 - 1803). После смерти императрицы Елизаветы Петровны, А.Г. Разумовский направил прошение об увольнении от службы, и 6 марта 1762 года последовал указ, чтобы «графу А. Г. Разумовскому, генералу-фельдмаршалу, быть уволенным и вечно свободным от всякой военной и гражданской службы». Похоронен в Александро-Невской лавре С.-Петербурга.

После смерти А. Г. Разумовского все его имущество, включая вотчины в Выборском уезде, унаследовал его младший брат - Кирилл Григорьевич Разумовский. Сведения о владениях К. Г. Разумовского в Выборском уезде обнаружены в материалах межевого дела 1784 года.

Кирилл Григорьевич Разумовский

Кирилл Григорьевич Разумовский (1724 или 1728 -1803) - последний гетман Войска Запорожского (1750-1764), генерал-фельдмаршал (1764), президент Российской академии наук с 1746 по 1798.

Был женат на Екатерине Ивановне Нарышкиной (1729-1771) - троюродной сестре императрицы Елизаветы Петровны, внучке Льва Кирилловича Нарышкина, известного прежде всего как брат царицы Наталии Кирилловны, матери Петра I. Основатель графского и княжеского рода Разумовских. Адресат писем первого русского историка В. Н. Татищева, связанных с научной деятельностью ученого и работой над «Историей Российской».

Кирилл Григорьевич Разумовский

Как командир Измайловского полка он сыграл важную роль в приходе к власти Екатерины II, в надежде на то, что гетманский титул в Малороссии станет наследственным в роду Разумовских. Однако эти планы с далеко идущими последствиями не нашли поддержки у императрицы и ее окружения.

Указ об упразднении гетманского достоинства вышел 21 ноября 1764 года. В качестве компенсации Разумовский получил чин генерал-фельдмаршала. К. Г. Разумовский скончался 9 января 1803 года в Батурине.

Михаил Семенов