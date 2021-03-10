Общество

Таймлапс восхода Млечного Пути над лесом сняли в Псковском районе

Таймлапс (замедленная съемка - ред.) восхода Млечного Пути над лесом в Псковском районе снял фотограф, астроном-любитель Петр Митрофанов. Видео опубликовано в группе «Псковская природа» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, Петр Митрофанов запечатлел Млечный Путь над дачными домами в садоводстве «Машиностроитель» и во время утренних сумерек над деревьями по дороге к станции Черняковицы.

Млечный Путь над дачными домами в СНТ «Машиностроитель» и лесом. Фото: Петр Митрофанов

Снимки сделаны 9 марта.

Трек ИСЗ над СНТ «Машиностроитель». Фото: Петр Митрофанов

Кроме того, фотографу удалось снять трек искусственного спутника Земли, давшего вспышку над большим дачным домом в СНТ «Машиностроитель».

Млечный Путь во время утренних сумерек. Фото: Петр Митрофанов