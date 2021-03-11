Общество

Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

Более 12 тысяч человек в Псковской области cделали прививку от коронавируса двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Защитите себя и своих близких – записывайтесь на вакцинацию», - призвал губернатор.

Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи, которая организована по номеру единой службы 122, по номерам телефонов кол-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».

Вакцинация ведется препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (маркетинговое название - «Спутник V»).