Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19

Более 12 тысяч человек в Псковской области cделали прививку от коронавируса двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Защитите себя и своих близких – записывайтесь на вакцинацию», - призвал губернатор.
Напомним, вакцинация от COVID-19 проводится по предварительной записи, которая организована по номеру единой службы 122, по номерам телефонов кол-центров или регистратур поликлинических отделений, через портал «Госуслуги».
Вакцинация ведется препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (маркетинговое название - «Спутник V»).