Общество

День работника уголовно-исполнительной системы отмечают в псковском УФСИН

В управлении ФСИН России по Псковской области празднуют 142 года со дня образования уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

День работника уголовно-исполнительной системы ежегодно отмечается 12 марта. В Псковской области на страже закона в пенитенциарных учреждениях региона стоят более 1600 сотрудников и работников, профессионализм которых позволяет обеспечивать функционирование уголовно-исполнительной системы в современных условиях, отметили в ведомстве.

142 года назад российский император Александр II издал Указ о создании Главного тюремного управления, которое положило начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Исправлять преступивших закон, следить за правопорядком на режимной территории, обеспечивать надежную охрану – это часть задач, возложенных на тех, кто выбрал для себя службу в системе исполнения наказаний.

Сегодня на территории области дислоцируются два следственных изолятора, расположенных в Пскове и Великих Луках, 2 исправительных колонии общего режима, 3 - строгого, функционирует 3 участка колонии-поселения. В каждом районе Псковской области выполняют свои обязанности сотрудники уголовно-исполнительных инспекций, осуществляя контроль за осужденными, наказание которых не связано с лишением свободы.

В состав подразделений УИС области входит отдел специального назначения «Зубр» и отдел по конвоированию, которым выполняется функция конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе по автодорожным маршрутам.

Отдельная гордость управления – ветераны службы, являющиеся примером преданности своему призванию для молодого поколения, верными наставниками и мощной поддержкой.