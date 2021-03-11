Общество

Псковичей призывают сообщить, «где торгуют смертью»

С 15 по 26 марта на территории Псковской области пройдет общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!».

Традиционно организатором мероприятия выступает Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, акция проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления. Жители региона могут получить необходимую консультацию специалистов по проблемам, связанным с профилактикой, лечением и реабилитацией наркозависимых, а также сообщить о случаях незаконного употребления или распространения наркотических средств.

Полиция призывает жителей области проявить активную гражданскую позицию, бдительность и принять участие в пресечении противоправных проявлений в этой сфере! О фактах незаконного оборота наркотиков необходимо сообщить по телефонам 59-22-33, 66-16-49 или 02. Если жителям области требуется получить информацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых – можно обратиться по телефону 75-01-85 в ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области». «Ни одно обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется! Помните, что ваша своевременная и объективная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, даже ваших родных и близких», - заключили в полиции.