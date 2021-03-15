Общество

Память жертв палачей из латышского легиона СС почтили в Псковской области

Псковская область присоединилась к всероссийской акции, посвященной памяти жертв палачей латышского легиона СС. Участники памятного мероприятия собрались 15 марта в парке Победы, у обелиска освободителям Островского района от немецко-фашистских захватчиков, пишет газета «Островские вести».

Фото здесь и далее - газета «Островские вести»

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев отметил, что в течение двух дней памятные акции, посвященные жертвам латвийских легионеров СС, пройдут в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Московской и Калужской областях.

«Марша легионеров в Риге не будет, якобы это связано с коронавирусом, но, мы думаем, что здесь сыграло свою роль и организованное общественное сопротивление на территории России», - сказал он.

В свою очередь руководитель Островского отделения РВИО, директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук рассказал о латышских дивизиях в составе Красной Армии, о тех дивизиях, которые воевали в составе подразделений СС.

А руководитель регионального фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев напомнил о зверствах латышских полицейских в Псковской области.

В завершение мероприятия представители движения «Волонтеры Победы» возложили цветы к обелиску освободителям.