Общество

«Единая Россия» выступила против убийства бездомных животных

Секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак назвал «живодерской» инициативу группы депутатов о снятии запрета на умерщвление бездомных животных и передаче регионам права самостоятельно регулировать их популяцию. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

«Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе», - подчеркнул Андрей Турчак.

Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее «живодерскими способами недопустимо».

В итоге из Госдумы отозвали законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных.