Общество

1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19

1 545 человек привились двумя компонентами вакцины от коронавируса в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

Однократно от COVID-19 привились 2 388 великолучан. По словам Николая Козловского, прививочная кампания в городе набирает темпы. «Прививочные кабинеты продолжают свою работу в поликлиниках номер один и номер три», - напомнил он.

«На вакцинацию можно попасть только по предварительной записи по телефону 122 или через сайт госуслуг. Не стоит лишний раз самим ходить в поликлинику, для того чтобы записаться или проконсультироваться, специалисты расскажут вам все по телефону», - отметил Николай Козловский.

Глава города рассказал, что эпидобстановка постепенно выравнивается. «Но на данный момент как никогда важно соблюдать все санитарные требования, поскольку весна – традиционно сезон простудных заболеваний, - продолжил он. - Я прекрасно понимаю, что все без исключения устали от ограничений, масок и постоянных напоминаний об угрозе новой коронавирусной инфекции, но сегодня очень важно минимизировать риски взрывного распространения заболевания».

Глава города сообщил, что сейчас в Великих Луках зарегистрирован один очаг распространения коронавируса в Великолукской межрайонной больнице. «Сейчас ситуация там стабилизировалась, протестированы все контактные лица, проведена санитарная обработка», - сообщил он.

За все время пандемии в Великих Луках зарегистрировали 5 800 пациентов. Сейчас на амбулаторном лечении находятся 42 заболевших COVID-19, под медицинским наблюдением по контакту с ковид-больными находятся 138 великолучан. За последнюю неделю заболели 59 человек.