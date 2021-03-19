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Общество

44% псковичей сталкивались с серьезными финансовыми проблемами во время поиска работы

19.03.2021 13:39|ПсковКомментариев: 0

44% жителей Псковской области сталкивались с серьезными финансовыми проблемами во время поиска новой работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос среди 5374 российских соискателей, чтобы выяснить, испытывали ли респонденты финансовые трудности при поиске работы, как изменился подход к расходам, пришлось ли брать деньги в долг.

Во время поиска работы финансовые трудности испытывают 83% участников опроса, в том числе и жители Псковской области, что на 5 процентных пунктов выше, чем в 2016 году. Также с годами в стране увеличился процент тех, кто испытывает такие проблемы (2016 год – 31%, 2021 год – 39%). При поиске работы финансово труднее всех рабочему персоналу, работникам транспортной сферы, представителям сферы безопасности и ресторанно-гостиничного бизнеса. Меньше всего проблем с деньгами во время поиска нового места работы испытывают банковские служащие.

Сбережения являются «подушкой безопасности» после увольнения. Об этом заявила большая часть тех, кто избежал финансовых трудностей. Треть поддержали родственники. Однако некоторым даже пришлось продать автомобиль. Опрос показал, что респонденты-мужчины чаще откладывают средства на случай увольнения, чем женщины.

Среди тех, кто не испытывает трудности в финансовом плане, почти четверть респондентов, сможет продержаться в среднем до трех месяцев.

Жители Псковской области в целом готовы поддерживать коллег в финансовом плане и одалживают им деньги (61% опрошенных), но не так часто, как, например, это делают жители Оренбургской области (74%). При этом жители области не так часто берут в долг (49%), в отличие от жителей Кемеровской области (75%), которые оказались лидерами в этом вопросе.

В пятерку самых щедрых и готовых поддержать финансово своих коллег вошли представители автомобильного бизнеса, специалисты по безопасности, госслужащие, строители и рабочие. Реже всего одалживают деньги коллегам представители научной сферы, медицинские работники, специалисты сферы маркетинга и искусства.

Достаточно показательны результаты на вопрос «Сколько еще вы можете позволить себе искать работу, пока не начнете испытывать финансовые трудности?». Каждый второй опрошенный нуждается в срочном выходе на работу в ближайшие 4 недели, а соответственно почти в месячном заработке. Чаще всего – это линейный и рабочий персонал (официанты, рабочие, водители, продавцы, кассиры и так далее).

Теги: #hh #финансы #поиск работы
Источник: Псковская Лента Новостей
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