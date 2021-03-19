Общество

Псковская предвыборная гонка врывается в Telegram

За последние пару лет политики все больше стали использовать соцсети, как политическую площадку для привлечения электората. Кто-то традиционно предпочитает общение с избирателями в самой популярной сети - «ВКонтакте». Как, например, глава города Елена Полонская, у которой там около 10 тысяч подписчиков и горячие дискуссии. Кто-то вслед за губернатором Михаилом Ведерниковым отправляется в Instagram: одним по должности положено, а другим - важно для завоевания популярности.

На текущий момент, каким бы странным это не казалось, хуже всего обстоят дела с политиками в прогрессивном Facebook. А вот соцсеть, которая поистине на пике популярности не первый месяц и, похоже, больше всего влияет на общественное мнение, - это Telegram. Там нет веселых фоточек с отпусков, котиков-собачек, родных садов и огородов. Все жестко, местами скандально, но главное - очень политизировано.

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Вначале в Telegram управляли балом исключительно анонимные каналы. Очень модная была вещь. Они по сути своей и сделали соцсеть такой популярной – эксклюзивы, вбросы, скандальная аналитика и теории заговоров. Очень просто этим заниматься, скрывая лицо. Эти же анонимные каналы достаточно долго не пускали на поле официальных лиц. Неоднократно многие действующие политики говорили о своем нежелании оказаться «в этой помойке». Мол, анонимы постят гадости, устраивают провокации, распространяют ничем не подтвержденную информацию – кому нужна такая борьба с ветряными мельницами? Что тут комментировать или опровергать?

Среди известных псковских политиков исключение составлял только председатель реготделения «Яблока» Лев Шлосберг и то по причине его всеядности, ведь в политике все средства хороши. Просчитав перспективы, депутат однозначно стал местным первопроходцем и стал заваливать свой аккаунт в Telegram той же политпропагандой, что и в других соцсетях. Благо, что здесь публика к такому контенту более восприимчивая.

Но время идет, культура постинга в «телеге» меняется, да и аудитория расширяется стремительно. Свою роль сыграла и пандемия, меньше стало возможностей для общения вживую, больше - онлайн. В выборный год выбирать приходится нам, а вот политикам нет - в ход идут любые способы агитации. Свой телеграм-канал уже есть не только у псковского «Яблока» и его лидера, но и у местного отделения КПРФ и даже «Новых людей».

Коммунисты каждый день публикуют чуть ли не по 30 постов (вчера их было 23, например), половина из которых - сканы партийной газеты, еще часть - партийный фотоальбом, а остальное политические мемы про партию власти. И все бы ничего, вот только подписчиков на канале 63 человека, а канал существует уже, как минимум, год. Даже если представить, что это не местное ядро партии, а потенциальные сторонники, все равно выглядит как-то не очень рационально. Но иногда коммунисты все же выдают на своем канале какой-то эксклюзив, да и в целом, получается, что следят за трендами и соцсетями.

Telegram-канал реготделения КПРФ

За электоратом отправился и депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, потенциальный кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Михайлов. Telegram-канал он создал сегодня, 19 марта, но уже опубликовал первый пост со сканами документов, как бы подтверждая свою подлинность. И даже, посредством репоста в партийный канал, приобрел 54 подписчика. Будем следить за развитием событий.

С «Новыми людьми» дела обстоят пока совсем плохо. Они, конечно, ринулись во все соцсети разом, но толку от этого мало. Канал регионального отделения партии был создан еще 22 октября 2020 года. Но за все время им так плотно занимались, что сейчас он насчитывает аж две публикации в день создания и 5 подписчиков, одним из которых стала я, чтобы посмотреть, как там обстоят дела. Одним словом - грустненько. Мы, видимо, пока так и не узнаем, кто эти самые новые люди и что им от нас нужно.

Telegram-канал реготделения партии «Новый люди»

Что же касается действующей власти, несмотря на высказываемое презрение к анонимным telegram-каналам, до какого-то времени они и сами использовали исключительно эту модель работы. Правда, со временем все провластные анонимусы пали, и теперь на поле боя остался один только «правдоруб». Зато на базе telegram-канала о ситуации с ковидом наконец-то появился официальный канал Псковской области. Кроме того, задачи властного рупора в «телеге» решает канал госмедиахолдинга.

А вот у регионального отделения правящей партии своего канала нет. Зато до недавнего времени они активно использовали имеющиеся ресурсы и постили агитационную информацию в великолукские каналы. Но на днях ситуация изменилась, и депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский создал Telegram-канал.

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Он, кстати, сразу сделал доступной функцию оставления комментариев и пригласил всех к дискуссии – похвально. За сутки на канал подписались 68 человек. Остается надеяться, что он не переполнится официальными пресс-релизами, а все-таки будет иметь персональное лицо и останется личной соцсетью Александра Козловского.

Пока из парламентской «пятерки» мы не видим в Telegram Антона Минакова и Олега Брячака. Думаем, что это ненадолго…

Политический мир и мир социальных сетей сплетаются все сильнее. Огромный минус этой квинтэссенции в том, что все политические telegram-каналы абсолютно ангажированы. И мир в них делится только на черное и белое. Одних читаешь - через пять минут жить не хочется, а у других все так радужно, что аж тошнит.

Ксения Журавкова