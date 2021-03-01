Общество

Успешно ли псковские политики ловят голоса в соцсетях

Социальные сети активно встраиваются в процесс публичной политики. Сегодня практически вся повестка дня формируется именно там. Регулярно просматривая ленты новостей и комментариев, можно легко увидеть, какие настроения царят в обществе, какие темы волнуют людей, на какие проблемные моменты они обращают особое внимание. Запросы населения видят и политики, поэтому активно вливаются в виртуальную жизнь, формируя имидж и электорат. Насколько эффективно депутаты и чиновники могут выстроить взаимоотношения с аудиторией и точно ли учитывают все нюансы и «законы» самопрезентации, по которым живут разные социальные сети?

Казалось бы, что Псковская область не должна быть исключением – у нас одних глав муниципалитетов аж 26 человек, 44 депутата Псковского областного Собрания, 25 депутатов Псковской городской Думы, и чиновников столько, что не берусь и сосчитать. Однако, даже если очень сильно округлить, то в соцсетях мы с трудом насчитаем треть от всех перечисленных - почему-то немногие хотят общаться с людьми в удобной для них форме.

Среди представленных почти нет персон, которые готовы писать свои мысли так, чтобы они были просты и понятны, а еще меньше тех, кто готов что-либо обсуждать с избирателями в режиме диалога. Но именно в социальных сетях они могли бы обрести сторонников, популярность и поддержку. Ведь социальные сети дают ощущение того, что политик не обезличен для народа, а даже более-менее знаком. Большинство псковских политиков ведут соцсети нерегулярно, выкладывают фото пресс-служб с различных официальных мероприятий. По многим аккаунтам видно, что политики ведут их не сами, хоть и пытаются это скрыть. Работа в их аккаунтах однозначно доминирует над жизнью, причем это не решение каких-то конкретных задач, не диалог, а унылое «провели, обсудили, запланировали, решили». Скучные однообразные тексты не показывают, какие политики труженики, а наоборот демонстрируют аудитории, что все делается «для галочки».

Можно долго рассуждать о безуспешности псковских политиков и чиновников в социальных сетях, но не стоит забывать о том, что за ними установлено постоянное наблюдение тысяч интернет-глаз, которые только и ждут фейлов и подходящих случаев, чтобы опозорить и высмеять. Вспомнить хотя бы историю про островского депутата, которая разместила в Instagram свои откровенные фотографии. Пользователи сети активно их обсуждали, хотя ничего откровенно аморального или противозаконного на них не было. Насколько нам известно, история плохо закончилась не только для политической репутации девушки.

Или вспомним более давнюю историю про заместителя прокурора Эльмиру Канаеву, которая имела неосторожность не только сфотографироваться с родственниками в нацистской форме, но и выложила фото в сеть. Если копнуть, в Псковской области предостаточно таких историй, а России вообще не счесть. Поэтому многие политики и чиновники побаиваются соцсетей и стараются либо не выкладывать фотографии семьи и отдыха, либо совсем ими не пользоваться.

Кстати, избранные политики, очевидно, чувствуют себя в социальных сетях более свободно, чаще демонстрируют свою близость к людям, чем назначенные чиновники. Сложно представить себе, например, главу областного комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова, пишущего заяристые посты о том, куда делся лен (а зря!).

Одноканальная связь

Практически никто из псковских политиков не использует все, ну или хотя бы большинство соцсетей. Например, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сделал рупором власти свой аккаунт в Instagram. Там он публикует официальную информацию, которая и правда может быть интересна и полезна жителям Псковской области. Похоже, что даже некоторые тексты губернатор пишет сам, но посты все равно ломятся от официоза и мертвых канцеляризмов. Вот только людей это уже не очень-то беспокоит, ведь практическим путем было установлено, что если хочешь, чтобы твоя проблема была решена – напиши губернатору в Instagram. Живой пример того, как соцсеть практически вытеснила официальный сайт администрации с жалобами и взяла на себя все его функции. Поэтому в комментариях к любому посту Михаила Ведерникова можно найти и жука, и жабу. Чтобы разбираться в этой каше, пришлось оперативно создавать аккаунты всем комитетам и чиновникам. Теперь, просматривая перед сном комменты, губернатор может запустить в работу какое-то дело, просто отметив в комментарии, например, комитет здравоохранения области. С одной стороны, модель хорошая – создается ощущение близости к народу и избавляет от лишней бюрократии, а с другой – сколько же требуется ресурсов и времени, чтобы отделить зерна от плевел!

Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Некоторые политики сами создали аккаунты в Instagram, последовав примеру губернатора, а других обязали. В любом случае, это все привело к тому, что Instagram стал самой популярной соцсетью среди псковской политической элиты.

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Например, глава Великих Лук Николай Козловский не только завел страничку в Instagram, но и перенял у губернатора привычку выпускать видео, где рассказывает об основных событиях муниципалитета и принятых решениях. Это похвально, ведь когда Николай Козловский стал политиком, ни о каких соцсетях и речи не шло, так что достаточно прогрессивно - пусть и под копирку.

Повторение – мать учения

Рассматривать отдельно, что постят политики в разных социальных сетях, вообще лишено какого-либо смысла. Те, кто в поисках электората освоил не только «ВКонтакте» или Instagram, а еще, например, Facebook или «Одноклассники», особо не запариваются и публикуют одно и то же сразу во все свои соцсети. Буквально и добуквенно.

Руководитель реготделения «Яблока» и депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг может похвастаться тем, что идет в ногу со временем и с успехом осваивает все социальные сети. Вот только политик практически не учитывает особенностей социальных сетей, разности возрастных категорий и основных запросов, поэтому бомбит одинаковыми постами по всем фронтам. Конечно, это, в конечном счете, приведет к тому, что новые сторонники найдутся везде, вот только если бы постинг был лучше продуман, то произошло бы это куда быстрее и не заставляло бы уже имеющихся почитателей отписываться, чтобы не сойти с ума от нескончаемого потока одинаковых текстов.

В любом случае ставим Льву Шлосбергу лайк, так как некоторых лидеров системной оппозиции наращивание влияния с помощью социальных сетей совсем не беспокоит. Приходится отдуваться за всех. Например, лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, несмотря на свою молодость, решил, что политика в соцсетях совсем не для него. Чтобы вы понимали, последняя запись на его странице «ВКонтакте» датируется августом 2017 года, а в профиле в Instagram всего два фото, опубликованных в 2019 году. Можно, конечно, поговорить о личном желании вести соцсети, но современный мир таков, что, не озадачившись репрезентативностью в социальных сетях, вы остаетесь за бортом и теряете огромный пласт электората.

Последняя запись ВКонтакте лидера фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антона Минакова

Это понимает даже лидер реготделения КПРФ Петр Алексеенко, которому, на минуточку, сейчас 68 лет - для него соцсети были явно в новинку. А сейчас у него забавный и располагающий избирателей профиль «ВКонтакте», где он не особенно подбирает выражения, и дача, которую мы уже хорошо изучили по его Instagram. Конечно, не идеальный пример ведения соцсетей с точки зрения PR, но мне, например, импонирует откровенный и простой тон публикаций.

Пост Петра Алексеенко ВКонтакте

Социальные единороссы

Вот уж кого в социальных сетях видимо-невидимо, так это представителей партии «Единая Россия». Видимо, партия серьезно следит за тенденциями и успешно приобщает своих сторонников к политике в социальных сетях. Хоть мы и видим всех этих людей в сетях каждый день, проблема одна – мы все еще не знаем, кто они. Фотография с совещания или заседания с занудным текстом вряд ли сподвигнет кого-то идти на выборы и ставить «галочку».

Хороший пример того, как успеть везде - депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. У него есть аккаунты почти во всех соцсетях. Надо понимать, что для политика любого уровня успешная работа по созданию имиджа в сети зачастую зависит от добросовестности его помощников, которые создают и ведут интернет-страницы, ведь необновляемые страницы наносят существенный урон репутации политика и политической силы. Именно поэтому так необходимо собрать правильную команду помощников.

Instagram Александра Козловского

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин, лабающий на гитаре в своем Instagram, или депутат-единоросс Алексей Севастьянов, который на выходных готовит чудо-блюдо в казане в той же соцсети – хорошие примеры работы с соцсетями.

К положительным примерам можно отнести и лидера справедливороссов Олег Брячака. В его соцсетях тоже почти одна работа, но формы подачи материала крайне увлекательные. Он, как всегда, за словом в карман не лезет, активно использует всеми любимые эмодзи, чем вызывает активную дискуссию в комментариях к постам, а главное – он сам участвует в этих спорах, подливает масла в огонь или дружелюбно общается со сторонниками – это сразу же превращает его из условного политика в живого человека.

Пост Олега Брячака ВКонтакте

Например, если бы глава администрации Пскова Александр Братчиков использовал похожую модель, то его рейтинг бы точно взлетел. Ведь он ежедневно решает насущные задачи, которые, по большей части, интересуют псковичей гораздо больше, чем серьезные политические вопросы.

Формат монолога и отсутствия обратной связи обречен на фиаско. Люди хотят быть услышанными и более всего ценят три вещи, которые взаимодополняемы: конструктив, юмор и общность. Даже самая конструктивная и полезная информация, поданная в слишком большом объеме и чрезмерно серьезной форме, неизбежно вызовет волну ядовитого скепсиса и бешеного отторжения у ее адресатов. Во всем нужен баланс. Рассказал про любимую уху – пообщался с избирателями, в следующем посте объяснил, почему выступаешь за повышение штрафов для браконьеров, которые лишают тебя спокойной рыбалки и любимой похлебки. Только так в соцсетях можно разглядеть в политике человека, за которого хочется отдать голос.

Если политика нет в соцсетях – его нет в бланке для голосования

Социальные сети являются эффективным инструментом в формировании политической силы. Чем больше будут развиваться социальные сети, тем активнее их будут использовать политики и государственные деятели. Это современный и весьма долговременный политический тренд. Ведь именно социальные сети позволяют гражданам и обществу наиболее эффективно и быстро доносить до власти свои интересы.

Не исключено, что в ближайшее время реальная политика почти полностью может переместиться в виртуальное пространство. Именно поэтому с пользователями и подписчиками всегда надо контактировать. Хорошая работа в социальных сетях может быть только постоянной, креативной и основанной на знании специфики каждой интернет-площадки и ее аудитории.

Ксения Журавкова