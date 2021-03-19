70 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в официальной группе «COVID-19 Псковская область» 20 марта.
На данный момент проведено исследований – 302872 (1370). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 33613 (+70). Выздоровело – 22674 (104). Умерло – 214 (+0)
Статистика по муниципальным образованиям:
Псков – 12116
Великие Луки – 5836
Бежаницкий район - 320
Великолукский район – 765
Гдовский район – 459
Дедовичский район – 670
Дновский район - 297
Красногородский район – 193
Куньинский район – 323
Локнянский район - 233
Невельский район – 1331
Новоржевский район – 297
Новосокольнический район – 884
Опочецкий район – 877
Островский район – 1711
Палкинский район – 360
Печорский район – 641
Плюсский район – 509
Порховский район – 1089
Псковский район – 2794
Пустошкинский район – 295
Пушкиногорский район - 299
Пыталовский район – 268
Себежский район – 527
Струго-Красненский район – 337
Усвятский район – 139
Иногородние (с 30.12.2020) – 43