Общество

Команда из Порхова победила в КВН-викторине, посвященной Александру Невскому

Псковский областной Центр детского и юношеского туризма экскурсий проводит ряд мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, 19 марта состоялся финал КВН-викторины «Князь Александр, сын Ярославов, внук Всеволодов». Заявки на отборочный тур подали 29 команд, в финал прошли 13 команд из районов и городов области.

Второй год КВН-викторина проходит в дистанционном формате, через платформу Zoom. Участники онлайн показывали для всех команд одно из заданий «Приветствие». На вопросы и задания отвечали сразу же через социальную сеть WhatsApp.

Ребята демонстрировали знание дат и событий в биографии Александра Невского, эрудированность в картинах и памятниках, посвященных князю, осведомленность в истории создания орденов Александра Невского.

Победителями финала КВН-викторины 2021 года стала команда «Ценители прошлого» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1

г. Порхова», второе место заняла команда «Крепкий лед» МБОУ «Многопрофильный правовой лицей № 8» г. Пскова, третье – команда «Авангард» МОУ «Переслегинская гимназия» Великолукского района. Все участники получат дипломы, а призеры и победители команды награждаются Грамотами.