Общество

Более 10 000 псковичей используют кодовое слово для дистанционных консультаций в ПФР

Более 10 тысяч жителей Псковской области используют кодовое слово для дистанционных консультаций по пенсионным вопросам. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ПФР по Псковской области.

Отделение проводит консультирование граждан по телефону «горячей линии» 8-800-600-01-76. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 18.00. Звонок по России бесплатный. Получить подробную телефонную консультацию, содержащую конфиденциальную информацию, жители региона могут с использованием кодового слова. Это личный секретный код, который дает человеку возможность получать не общую, а расширенную консультацию по телефону, с использованием персональной информации, в том числе – о порядке расчета и размере своих выплат.

Ранее для получения кодового слова необходимо было лично обратиться в ПФР и подать заявление. Теперь получить кодовое слово можно и без личного обращения в ПФР.

Можно задать свое кодовое слово через личный кабинет на сайте ПФР - http://es.pfrf.ru. Для этого надо войти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово. Оно может состоять из букв и (или) цифр, которые клиент определит сам.

Оформив таким образом кодовое слово в ПФР, также можно получить по телефону любую консультацию с использованием своих персональных данных из информационных систем ПФР, включая информацию о назначенных и произведенных выплатах.

Телефоны «горячих линий» учреждений ПФР области, по которым можно получить консультацию по кодовому слову, указаны на сайте ПФР в разделе «Контакты Отделения и клиентских служб» - «Найти клиентскую службу».

Всего более 10159 жителей региона имеют кодовое слово, которое успешно используют для дистанционного обращения.